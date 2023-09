4 lançamentos incríveis no HBO Max em setembro

Série ‘Lakers: Hora de Vencer’ (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Inspirada no livro ‘Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’, de Jeff Pearlman, a série é uma das favoritas do gênero de esporte e narra a história da vida profissional e pessoal dos jogadores do time da década de 80, isso tudo enquanto mostra a trajetória de um dos clubes de basquetebol mais bem sucedidos dos Estados Unidos, que fez história dentro e fora das quadras.

Atualmente na segunda temporada, a trama parte da derrota humilhante do clube para o Boston Celtics, que levou o público à loucura na partida das finais da NBA em 1984, colocando à prova o majestoso império do time. Para conferir o restante dessa história, basta acessar a plataforma de streaming semanalmente e aproveitar os novos episódios.

2. Kim vs Kayne: O divórcio (18/09)

Documentário ‘Kim vs Kanye: O divórcio’ (Imagem: Sky Cinema | Shutterstock) O divórcio de Kim Kardashian e Kanye West foi e segue sendo uma das polêmicas que mais atrai o público; por isso, a HBO Max decidiu produzir um documentário exclusivo contando detalhes dessa história. Apesar de o esperado ser relatos do casal, o documentário não conta com a presença de nenhum deles. Ao invés disso, segundo demonstra o trailer, a trama é baseada em uma série de entrevistas com pessoas que os representaram durante o processo de separação.