5 lançamentos especiais do Disney+ em setembro

O mês de setembro promete muitas novidades no catálogo do Disney+, especialmente para os amantes de séries teens e filmes com clássicos infantis. No período, a plataforma destaca algumas de suas famosas produções, como ‘A Pequena Sereia’, adaptação dos desenhos de sucesso dos anos 80, e a segunda temporada de ‘Eu Sou Groot’, série de um dos personagens mais fofos da Marvel.

Para os fãs de produções musicais, o streaming disponibiliza ‘Minha Música Minha Terra’, um especial com vários artistas falando sobre suas regiões. Já para o público teen, a novidade fica por conta da segunda temporada de ‘Tudo Igual SQN’, uma comédia dramática brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras obras que estão imperdíveis!