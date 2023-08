Ex-GSI diz que “quer acreditar” que não houve sabotagem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre se os militares colocados em cargos de confiança pelo governo anterior no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) sabotaram a segurança no dia 8 de janeiro, o ex-ministro da pasta Gonçalves Dias disse que quer acreditar que não, mas defendeu punição de possíveis envolvidos nos atos golpistas dentro do GSI.

Gonçalves Dias depõe nesta quinta-feira (31) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os edifícios-sede dos Três Poderes, no centro de Brasília, inconformados com o resultado das eleições de outubro de 2022, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente.