Verdão recebe Deportivo Pereira para avançar à semi da Libertadores

Após aplicar 4 a 0 no Deportivo Pereira na Colômbia na semana passada, o Palmeiras recebe o rival esta noite no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vantagem adquirida no primeira partida, os paulistas podem até perder por três gols de diferença que mesmo assim avançam no torneio, em busca do tetracampeonato. O duelo na Arena Allianz Parque, na capital paulista, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.