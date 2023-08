Cedae: estação de tratamento de água do Rio tem operação interrompida

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) decidiu interromper a operação da Estação de Tratamento de Água do Guandu, a principal fornecedora de água potável à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada por conta da presença de uma espuma de origem desconhecida na água na captada pela estação do Rio Guandu.

Segundo a Cedae, técnicos trabalham continuamente no monitoramento das condições do manancial até que a concentração da espuma não represente risco e a operação possa ser retomada.