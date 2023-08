BA: 6 adultos e 3 crianças são encontrados mortos; 7 corpos estavam carbonizados

As mortes podem estar associadas a uma disputa de território travada pelo crime organizado

As vítimas estavam divididas entre duas casas. Em uma delas, foram encontradas duas mulheres, e as outras sete estavam em uma segunda residência, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Nove pessoas foram encontradas mortas na cidade de Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira, 28. Entre as vítimas, estavam seis adultos e três crianças. De acordo com o g1- Bahia, pelo menos sete corpos estavam carbonizados .

Segundo o UOL, as mortes podem estar associadas a uma disputa de território travada pelo crime organizado. Uma das vítimas seria primo de um chefe do tráfico, preso desde abril do ano passado.

Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o policiamento foi reforçado na região e a possibilidade de chacina não foi descartada. Essa é uma das hipóteses.

Ainda de acordo com a Polícia, uma menina de 12 anos foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e será encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ela tem mais de 50% do corpo queimado. Mais informações sobre o estado de saúde não foram divulgados.