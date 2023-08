Criança pula em teto de elevador para salvar cão com coleira presa

Thiago Magalhães, de 11 anos, precisou pular no teto de elevador para salvar a cadela Milú, que ficou com a coleira presa no momento em que as portas do equipamento foram fechadas. O caso ocorreu em Goiânia (GO), e nenhum dos dois tiveram ferimentos.



“Eu senti desespero. Muito desespero e medo [ao vê-la presa]”, disse Thiago ao portal do G1 GO. O menino ainda revelou que agiu por impulso e que não sabe de onde tirou a coragem para resgatar a cachorrinha.

