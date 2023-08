Idosa de 93 anos é transportada em maca para banco a fim de obter cartão do INSS

Nas cenas capturadas, Maria Marta de Jesus é retirada de uma ambulância em direção à agência sob protestos do filho, que alega indiligência do banco com o caso da beneficiária, que está impossibilitada de andar. "Olha o estado da minha mãe que eu tenho que trazer no banco para renovar o cartão, que é direito dela", diz ele.

O caso ocorreu após o cartão do benefício ser direcionado para a agência em vez de ficar nos Correios, o que facilitaria a entrega recebida por ele. A idosa estava debilitada após sofrer fratura no fêmur. Ela também sofre com uma artrose. As informações são do Portal Bahia Notícias.

Em nota, o Bradesco informou que "lamenta o ocorrido e esclarece que segue as regras do INSS relativas à comprovação de prova de vida pelo beneficiário ou procurador/representante legal (cadastrado no INSS). O assunto foi solucionado com o cliente”.

Conforme o Governo Federal, a Prova de Vida é o processo de confirmação de existência, garantindo a continuidade do recebimento do benefício previdenciário. O propósito desse procedimento é prevenir fraudes e pagamentos inapropriados, sendo conduzido em intervalos regulares e até mesmo por meio do reconhecimento facial, como no caso do INSS.