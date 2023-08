Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil venceu o Irã por 100 a 59 na estreia da Copa do Mundo de Basquete. A partida foi disputada na manhã deste sábado (26), no horário de Brasília, em Jacarta (Indonésia). A equipe nacional está no Grupo G e volta à quadra na próxima segunda-feira (28), às 10h30, no horário de Brasília, para enfrentar a Espanha, atual campeã mundial.

No jogo de hoje, o Brasil controlou completamente as ações e esteve na frente durante praticamente todo tempo. o melhor jogador da partida foi o ala Bruno Caboclo foi o MVP com 16 pontos e sete rebotes.