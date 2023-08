Lula anuncia que país voltará a investir na África

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (25), em Luanda, capital de Angola, que o Brasil voltará a fazer grandes investimentos no continente africano. Lula e o presidente angolano, João Lourenço, participaram do evento de encerramento do fórum empresarial que reuniu investidores de ambos os países, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Angola.

"A volta ao Brasil ao continente africano não deveria ser uma volta, porque nós nunca deveríamos ter saído do continente africano. O Brasil não tem noção de quantas coisas poderemos fazer. Eu acho que a África oferece ao Brasil as oportunidades que o Brasil fica procurando, às vezes, em outros lugares", acrescentou o presidente brasileiro.

Mais cedo, em extensa agenda no país, Lula discursou na Assembleia Nacional de Angola e se reuniu com o chefe de Estado do país. Lula também anunciou uma parceria para ajudar no desenvolvimento da agricultura em Angola.

Em seu discurso, o presidente angolano João Lourenço convidou os empresários brasileiros a investirem na África de "modo destemido". Ele citou uma série de oportunidades de negócios que o país oferece.

"Reiteramos o convite aos empresários brasileiros a investirem em Angola de modo destemido. Temos particular interesse em ver investidores brasileiros investir no agronegócio, na indústria de curtumes [couro], na indústria de automóvel, na fabricação do trator de alfaias, nos adubos e fertilizantes, na produção de painéis solares, na indústria farmacêutica de produção de medicamentos e vacinas, nas indústrias de transformação da madeira, no turismo, na imobiliária e em todos os outros ramos que sejam do seu próprio interesse”, disse.

Angola é o único país do continente, além da África do Sul, com o qual o Brasil tem uma parceria estratégica. O acordo foi assinado em 2010, durante o segundo mandato de Lula.

O presidente Lula chegou ao continente africano na segunda-feira (21). A primeira parada foi na África do Sul para a 15ª Cúpula de Chefes de Estado do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Até este sábado (26), ele cumpre agenda em Angola e, no domingo (27), estará em São Tomé e Príncipe, para participar da Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).