Incêndio florestal na Grécia é o "maior em solo europeu em anos"

Os incêndios na Grécia ardem pelo sétimo dia consecutivo nesta sexta-feira (25), destruindo dezenas de milhares de hectares de terra no Nordeste do país, no que o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, apoiado pela União Europeia, disse ser o maior incêndio registrado em solo europeu em anos.

"A Grécia está passando pelo ano mais difícil, em termos de condições climáticas, na história do registro e coleta de dados meteorológicos", disse o porta-voz do governo Pavlos Marinakis.