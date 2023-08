Foragido se esconde embaixo de sofá, fica com os pés para fora e é preso no ES

Na tentativa de fugir da Polícia, um homem de 29 anos se escondeu embaixo de um sofá, mas acabou sendo preso após os pés ficarem para fora do móvel.

O momento foi registrado nessa quarta-feira, 23, no município de Serra, no Espírito Santo, e publicado nas redes sociais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O vídeo mostra o homem escondido embaixo do sofá, enquanto os policiais civis cumprem um mandado de busca e apreensão no local.