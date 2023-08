Clarão no céu surpreende moradores de cidade em Goiás; veja o video

O clarão foi visto depois que um objeto atravessou o céu. Uma câmera de segurança registrou o momento. Vejo o vídeo do clarão no céu em Goiás

Um clarão surpreendeu os moradores da cidade de Caldas Novas, no sul de Goiás, na última quarta-feira, 23. No vídeo, o fenômeno faz uma rajada no céu e libera uma forte luminosidade. Especialistas explicam que se tratou de um meteoro ou meteorito.

O objeto observado é um meteoro do tipo bólido, que é maior que o normal e gera mais luz e calor, segundo o astrônomo Clayton Gubio, em entrevista ao portal g1.

“O bólido é um meteoro maior que o normal, que gera mais luz e calor. Às vezes até desloca o ar da atmosfera fazendo estrondos”, explica Clayton.