Mãe e filha morrem em acidente de carro no Espírito Santo

Mãe e filha, de 57 e 38 anos, respectivamente, morreram se envolver em um acidente com um caminhão nesta quarta-feira, 23, na BR-259, em Colatina, no Espirito Santo.

Leni Vargas Ribeiro havia chegado dos Estados Unidos quando a sua filha, Marília Vargas Ribeiro e o seu irmão foram recepcioná-la no aeroporto de Vitória, capital do estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como aconteceu o acidente de carro que matou mãe e filha?

De acordo com o G1 Espirito Santo, o motorista do caminhão envolvido no acidente contou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que Marília reduziu de velocidade bruscamente ao se aproximar de um cerco eletrônico — ele, tentando evitar a colisão, também brecou, fazendo com que a carroceria do seu veículo perdesse controle e atingisse o carro das vítimas.