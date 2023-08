5 dicas para criar seus filhos de forma saudável e respeitosa

Deixar que nossos filhos façam escolhas que envolvam riscos para levá-los a assumir esse risco e suas consequências é puro cuidado. Crescer pode ser resumido a assumir escolhas e suas consequências. Cuidar educa. Proteger, embora necessário, não.

Para uma criação saudável e respeitosa, é essencial adotar práticas que promovam não apenas o bem-estar físico, mas também a compreensão, a empatia e a autenticidade nos relacionamentos familiares. Confira algumas orientações para essa jornada!

Autoestima saudável é sentir-se competente para lidar com os desafios básicos da vida e sentir-se merecedor de felicidade. É essencial desenvolver a autoconfiança em nossos filhos para que eles possam enfrentar a realidade, mesmo diante de fatos desagradáveis. Nesse sentido, precisamos agir com respeito, afetuosidade, coerência, objetividade e determinação.

Para que isso seja possível, devemos substituir a censura pelo apoio e criar um clima natural para uma conversa aberta que favoreça o autoconhecimento. É importante que lidemos bem com nossos próprios sentimentos para que possamos cumprir essa tarefa.

Trabalhar a autonomia, a flexibilidade e a resiliência é vital para encarar um futuro imprevisível (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Desenvolver habilidades essenciais à sobrevivência num futuro próximo

Dentre essas habilidades, destacam-se a autonomia, a seletividade, a flexibilidade, a interação, a serenidade e a resiliência, que é a capacidade de aprender e fortalecer-se com as adversidades. Para desenvolver a resiliência, é necessário ter coragem para encarar as dificuldades e humildade para admitir as fraquezas.