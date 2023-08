Idosa morre após ser empurrada por homem no Rio de Janeiro

Uma idosa faleceu após ser empurrada, aparentemente sem motivo, por um homem. No último domingo, 20, a vítima não resistiu a uma infecção generalizada em decorrência dos ferimentos provocados na queda e morreu. O caso, no entanto, aconteceu no dia 27 de julho, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ocorrido foi registrado por câmeras de segurança.

O caso foi registrado na Rua Conde de Bonfim, uma das vias movimentadas do bairro da Tijuca. Nas imagens, é possível ver um homem vestido de bermuda escura e camiseta vermelha. O agressor empurra a idosa pelo braço, ela então se desequilibra e cai.

Segundo informações do portal G1, na queda, Marília de Carvalho, de 81 anos, quebrou o colo do fêmur e teve uma fissura na bacia. A vítima ficou quase um mês internada e chegou a receber alta no dia 29. Contudo, por conta de dores, voltou ao hospital no dia seguinte e não mais saiu.