4 dicas para aprender História de maneira eficiente

Com isso em mente, o docente lista 4 dicas para aprender História sem precisar “decorar”. Confira!

É importante compreender não exclusivamente o fato isolado apresentado, mas o contexto em que ele está inserido. “Muitos alunos focam somente em eventos isolados, e não o todo, como as causas que levaram à ação, o comportamento que a sociedade tinha na época e as consequências dos atos”, conta o professor.

Segundo Rennó, usar outros tipos de metodologia pode ajudar a absorver melhor o conteúdo. “Com o uso de mapas e cronologias, o aluno consegue visualizar melhor os acontecimentos históricos, fazendo assim uma associação mais clara entre um período e outro”, afirma.

Para entender profundamente a matéria, faça uma imersão completa e pesquise em fontes confiáveis (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

3. Imersão no conteúdo

Para entender um assunto, a maneira mais fácil é se aprofundar nele. “Uma forma de compreender História e fazer uma imersão completa no período em questão é recorrer, além dos livros, às pesquisas na internet, procurando sempre fontes confiáveis”, recomenda o professor, que acrescenta: “Pesquise fotos, vídeos do acontecimento, se for um fato mais recente, busque amplamente entender o que foi descrito, buscando depoimentos, entrevistas com testemunhas da época ou especialistas”.

4. Associação com o presente

Sabemos que as ações do passado se refletem na realidade atual, em como a sociedade se organiza hoje, como as pessoas se comportam, a divisão dos países e continentes, entre outros fatores. Associar estes eventos pode auxiliar no momento dos estudos. “Fazer esse comparativo, além de trazer explicações sobre comportamentos e hábitos, auxilia muito no aprendizado, tornando mais simples o entendimento sobre cada período da história”, finaliza Rennó.