Sete torcedores do Corinthians morrem após ônibus capotar em Belo Horizonte

Sete pessoas que estavam em um ônibus com torcedores do Corinthians morreram, na madrugada deste domingo, 20, no município de Igarapé, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo rumava em direção à São Paulo após uma partida realizada entre a equipe paulistana e o Cruzeiro na capital mineira.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, torcedores afirmaram que o motorista do ônibus avisou que os freios do veículo não estavam funcionando. A corporação ainda aponta que, das 43 pessoas dentro do automóvel, dez ficaram presas às ferragens.

Ao portal G1 Minas Gerais, a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho onde o acidente foi observado, afirma que o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, capotando logo em seguida.