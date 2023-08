Homem salva família e desaparece em rio após barco virar na Bahia

Corpo de Bombeiros e Marinha fazem buscas pelo Rio Jucuruçu, no município de Prado

A Marinha e o Corpo de Bombeiros procuram por um homem que desapareceu no Rio Jucuruçu, no município de Prado, no sul da Bahia, na manhã deste domingo, 20. Além da vítima, na embarcação estavam uma mulher e uma criança.

Segundo a Marinha, após o barco emborcar, o homem conseguiu salvar a esposa e o filho, mas ele acabou afundando no rio.

Logo após o acidente, a Marinha foi acionada por militares que participam da Operação Choque de Ordem IV. As buscas foram iniciadas por uma equipe composta por quatro militares e uma moto aquática.