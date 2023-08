Colégio de SP orienta alunos a não soltar "pum" na sala de aula

De acordo com o informe enviado aos pais dos alunos, alguns estudantes estariam “tendo uma postura bastante desrespeitosa com os colegas e os professores” durante as aulas “pois estão soltando gases durante as mesmas”.

No Colégio Santa Maria, localizado na Zona Sul de São Paulo, alunos da sexta série receberam um comunicado, no qual eram orientados a não soltar gases durante as aulas, pois isso atrapalharia o “desenvolvimento das aulas”. Caso foi na última quinta-feira, 17, conforme o portal G1 São Paulo.

Ainda na nota, a escola afirmou que alunos de uma das turmas do 6º ano "e não de todas as classes" "estavam soltando pum deliberadamente e com frequência, para desestabilizar o ambiente de sala de aula". Ressaltou ainda que "esta única turma, e não todas, foi orientada sobre a importância de liberar os gases do ponto de vista da saúde, mas que também é possível considerar a coletividade e a maneira mais adequada de agir nessa situação"

Diferentes opiniões

O informe foi divulgado em um grupo de pais e mães, gerando diferentes opiniões.

“A gente começou a questionar quem seria a criança, como a sua criança deve ter se sentido. Teve parte que deu risada, achou muito engraçado, e outras ficaram preocupadas, pensando pelo aspecto da criança”, apontou uma mãe.

O assunto chegou às turmas mais velhas da escola, o que acabou gerando piadas.

“Imagina a criança? Agora vai sentir dor na barriga, vai ficar segurando, porque vai ficar com vergonha de se pronunciar, de falar a verdade. Eu estou sofrendo de síndrome do intestino irritável. Causa uma série de desconfortos, entre eles dores abdominais por conta de gases. Então, eu fiquei me questionando se eu, adulta, que sou comunicativa, que sou uma mãe, já passei por várias situações, ainda me incomodo, porque é algo que mexe demais, você não sabe qual a reação do outro se você passar mal”, ressalta a mãe.