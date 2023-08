Ceilândia-DF e Caxias-RS decidem quem vai às quartas da Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após um empate sem gols na partida de ida das oitavas de final, Ceilândia-DF e Caxias-RS definem neste sábado (19) quem avança às quartas da Série D do Campeonato Brasileiro, cujos primeiros colocados garante acesso à Série C no ano que vem. O vencedor do confronto de hoje avança no torneio. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nas penalidades. O duelo às 15h30 (horário de Brasília) no estádio Abadião, em Brasília (DF) terá transmissão ao vivo na TV Brasil.

Com uma campanha regular, o Ceilândia tem uma das melhores defesas da competição: o Galo Preto sofreu apenas seis gols até o momento. O time, comandado pelo técnico Adelson de Almeida, garantiu presença nas oitavas ao eliminar o Vitória-ES por 3 a 1 no placar agregado. O fator casa também favorece o Alvinegro: dos oito jogos disputados no Abadião, com o apoio da torcida, a equipe venceu cinco e empatou o restante.