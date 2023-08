Pai segura filho bebê no colo enquanto furta bicicleta em Brasília

Um homem de 23 anos furtou uma bicicleta enquanto segurava o filho no colo em frente a uma distribuidora de bebidas localizada em Itapoã, região administrativa do Distrito Federal, nessa segunda-feira, 14.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem estava em frente a uma loja, com o bebê no braço esquerdo, e olhou algumas vezes para dentro do estabelecimento, onde duas mulheres aparecem saindo. Em seguida, quando ambas foram embora, ele furtou a bicicleta com o braço direito — que estava desocupado.



Ele foi detido por investigadores da 6ª Delegacia de Polícia Civil em um beco próximo à casa onde mora um dia depois, nessa terça-feira, 15. Na ocasião, ele confessou o crime e disse que havia vendido a bicicleta a um desconhecido.