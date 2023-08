Após liderança ser assassinada, governo envia equipe a quilombo baiano

O governo federal enviou nesta sexta-feira (18) uma equipe para acompanhar os desdobramentos do assassinato da liderança quilombola Maria Bernadete Pacífico, morta nesta quinta-feira (17) a tiros em sua casa no Quilombo Pitanga dos Palmares, no município Simões Filho (BA).

Equipes dos ministérios dos Direitos Humanos, da Igualdade Racial e da Justiça e Segurança Pública acompanham no local a situação da comunidade. Em nota, a pasta dos direitos humanos afirmou que a equipe deve se certificar que “todas as providências necessárias sejam tomadas”. O MJSP, em nota, disse que lamenta a morte de Maria Bernadete, "importante liderança religiosa e quilombola" e informa que representantes do ministério compõem a comitiva do governo federal que está na Bahia para apoio ao governo local.

O Ministério da Igualdade Racial informou, também em nota, que está em contato com as autoridades locais para que o caso seja apurado da melhor forma. “É preciso que as investigações sejam feitas com celeridade e com a máxima diligência, já que o assassinato de uma líder religiosa é uma violência contra todo um povo", afirmou o MIR.