Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 3,5 milhões da Mega-Sena

As dezenas sorteadas são as seguintes: 06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para sábado (19). O prêmio estimado está estimado em R$ 4 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.