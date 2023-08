Chumbinho se classifica ao WSL Finals e garante 2ª vaga em Paris 2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O surfista carioca João Chianca, também conhecido como Chumbinho, assegurou a segunda vaga do Brasil na Olimpíada de Paris 2024 – a outra já fora conquistada pelo paulista Filipe Toledo e também se classificou para a WSL Finals, a decisão do título de 2023 da Liga Mundial de Surfe. A definição de ambas as vagas ocorreu na noite de quarta-feira (16) com o fim da etapa regular de Teahupo’o (Taiti), a última do circuito mundial de surfe. Apesar de ter caído na repescagem na etapa do Taiti, o surfista somou pontos suficientes para seguir na luta pelo título de 2023 no WSL Finals e ainda arrematou a vaga olímpica.

Ao final das 10 etapas regulares do circuito, Chumbinho ficou em quarto lugar no ranking mundial, com 43,950 pontos. O compatriota Filipinho, lidera a lista com 58,300. Apenas os cinco primeiros colocados disputarão o título mundial de 2023. O norte-americano Griffin Colapinto (2º), e os australianos Ethan Ewing (3º) e Jack Robinson (5º) completam o seleto grupo de finalistas.