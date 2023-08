Lula e Biden falam sobre meio ambiente e direitos dos trabalhadores

Lula ressaltou a importância de avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Biden disse concordar “em 100%” com as preocupações manifestadas por Lula, reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou na tarde desta quarta-feira (16), por telefone, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Por cerca de 30 minutos, os dois chefes de estado falaram sobre mudanças climáticas, preservação ambiental, e sobre a Cúpula da Amazônia , realizada na semana passada em Belém (PA). Lula também manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí e suas famílias.

O presidente brasileiro manifestou intenção de transformar o país em um exemplo para o mundo nos temas da preservação ambiental e da transição energética e citou o lançamento recente do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com foco nessas áreas.

Os dois líderes também trataram da iniciativa conjunta para o avanço do trabalho decente na economia do século XXI, a ser proposto por Estados Unidos e Brasil, com a participação de representantes dos movimentos sindicais e da OIT, por ocasião da próxima Assembleia Geral das Nações Unidas.

“É a primeira vez que trato com um presidente interessado nos trabalhadores. Suas políticas e discursos sobre o mundo do trabalho soam como música para os meus ouvidos e certamente juntos poderemos inspirar outros governantes a olhar para as questões dos trabalhadores”, disse Lula.

Lula e Biden devem se encontrar em setembro, na cúpula do G20 e na Assembleia da ONU. Lula reiterou convite ao presidente Biden para visitar o Brasil ano que vem, o que poderia ocorrer em um estado da região amazônica.