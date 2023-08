Entenda por que as crianças estão lendo menos livros

As crianças muito pequenas precisam de uma literatura que forme valores. Isso é possível com a leitura de fábulas, por exemplos. As fábulas são moralizantes, o bem sempre vence o mal, o bom está na frente do mal e assim por diante. Quer dizer, a criança precisa inicialmente de uma estruturação do pensamento em direção ao bom, ao belo e ao coletivo e isso o livro contribui demais.

Para onde foi e qual é o futuro da literatura infantil

Essa é a questão mais séria neste momento, a literatura infantil perdeu sua época. Os livros de hoje não reconhecem a criança de hoje. Isso porque eles ainda trazem as temáticas da literatura do início do século passado. As crianças estão carentes de livros que dialoguem com elas, e este diálogo só pode acontecer com as temáticas deste tempo.

A criança de hoje quer ser protagonista, quer ser o ator de sua história, quer se ver e se reconhecer em suas características. Nesse caso, o livro infantil não dá esta possibilidade. Ainda fazemos livros infantis com bichinhos, passarinhos e outros elementos que não teriam problemas algum se fossem múltiplos, só que, na maioria das vezes, só trazem estas temáticas.