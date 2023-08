Basquete: Brasil bate a forte Austrália às vésperas da Copa do Mundo

A seleção brasileira masculina de basquete conseguiu um resultado expressivo nesta quarta-feira (16) ao derrotar a anfitriã Austrália por 90 a 86, em Melbourne, em duelo válido pelo torneio 'Boomers x World', que serve de preparação para ada modalidade, programado para começar semana que vem: dia 25 de agosto, no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. O Brasil, que venceu seu primeiro compromisso na competição amistosa diante do Sudão do Sul, no último domingo (13), volta à quadra nesta quinta (17) para encerrar sua participação encarando a Venezuela.

— Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 16, 2023

No confronto desta quarta (16), o Brasil, que não contou com Didi, Raulzinho e Gui Santos, poupados, teve ótima atuação diante de uma das seleções mais fortes do planeta, semifinalista da última Copa e medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. A Austrália colocou em quadra oito jogadores que atualmente fazem parte do elenco de alguma das 30 equipes da NBA, a principal liga do mundo. Para efeito de comparação, a seleção brasileira não tem nenhum atleta atuando por lá no momento.

O Brasil se aproveitou de um bom primeiro quarto para carregar uma pequena vantagem para o intervalo (43 a 41). A seleção australiana, que já havia se recuperado na segunda parcial, fez outro quarto forte e chegou aos dez minutos finais sete pontos à frente (71 a 64). No entanto, os comandados de Gustavo De Conti entraram novamente no jogo no último quarto (26 a 15 na parcial) e tiveram um grande desempenho para sair com a vitória por 90 a 86.