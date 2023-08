Lula participa da posse do novo presidente do Paraguai nesta terça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já embarcou para Assunção, onde participa na terça-feira (15) da posse do novo presidente do Paraguai, Santiago Peña. Na noite desta segunda-feira (14), Lula se encontra com o ex-presidente do país Fernando Lugo.

Peña realizou duas visitas a Brasília neste ano, no dia 16 de maio e em 28 de julho, ocasiões em que se encontrou com o presidente Lula. Candidato do Partido Colorado, Peña foi eleito no pleito realizado em 30 de abril, com 42,74% dos votos.