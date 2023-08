Carro capota e 370 kg de maconha vão parar em rodovia de São Paulo

Cena inusitada acabou com três prisões por tráfico de drogas no interior paulista

Um carro, que capotou em um acidente, foi abandonado com as rodas para cima, e 375 kg de maconha ficaram espalhados pela pista em uma rodovia no interior de São Paulo. A cena inusitada aconteceu na madrugada desse sábado, 12.

Segundo a 3ª Cia da Polícia Militar Rodoviária, agentes faziam patrulhamento quando foram acionados por volta das 4h40min. Os policiais foram chamados para atender um acidente de trânsito no km 404 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Gália (a 393 km de São Paulo).

No local, os policiais encontraram um Fiat Argo preto, com placas de Londrina (PR) capotado, sem o motorista ou passageiros.

Para trás, ficaram tabletes de maconha espalhados no asfalto e no acostamento. A polícia ainda investiga as causas do acidente.

Após perícia, a droga foi levada para pesagem. De acordo com a polícia, foram somados 535 tabletes de maconha, que totalizaram 374,8 kg. As informações são da Folha de S. Paulo.

370 kg de maconha na rodovia: fuga e prisões

Ainda no local do acidente, a polícia apurou que o condutor do Fiat preto havia fugido em outro veículo, um Fiat Punto de cor vermelha, em direção ao município de Marília (a 435 km de São Paulo).