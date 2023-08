Inglaterra elimina Colômbia e pega anfitriã Austrália na semi da Copa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Inglaterra, atual campeã europeia, se classificou às semifinais da Copa do Mundo Feminina na manhã deste sábado (12) ao vencer a Colômbia de virada, por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Sidney, na capital da Austrália, no último duelo das quartas de final. As sul-americanas saíram na frente com um golaço de cobertura de Leicy Santos, mas depois as Leoas empataram com Lauren Hemp e viraram com Alessia Russo.

Pela terceira edição consecutiva as Leoas disputarão as semifinais de um Mundial. O confronto será na próxima quarta (16), às 7h (horário de Brasília), a seleção inglesa enfrentará a anfitriã Austrália que avançou ao derrotar a França por 7 a 6 nas penalidades, na madrugada de hoje (12).