Arquibancada cede durante rodeio e deixa um morto e seis feridos no MT

Um homem morreu após o desabamento de uma arquibancada na última sexta-feira, 11, no município de Juara, no Mato Grosso. Leone José Domingues, 42, assistia ao evento no Parque de Exposições da Associação dos Criadores do Vale do Arinos (Acrivale) quando um dos lances da arquibancada quebrou. Além dele, outras seis pessoas ficaram feridas no acidente e precisaram ser levadas ao hospital.

De acordo com a Polícia Civil, a queda foi de cerca de quatro metros. Em nota, a Acrivale afirma ter prestado atendimento imediato aos envolvidos na tragédia e que está investigando as possíveis causas. As informações são do portal G1 Mato Grosso.

“Estamos concentrando todos os nossos esforços em prestar o amparo cabível e apoio às vítimas e suas famílias. Já iniciamos uma apuração para determinar as causas do incidente e garantir que medidas sejam tomadas para assegurar o bem-estar de todos os participantes”, disse a associação em texto publicado nas redes sociais.

Leone ainda conseguiu chegar até o uma unidade de saúde, onde foi entubado, mas não resistiu e morreu na manhã deste sábado. As outras seis vítimas foram atendidas no local por socorristas e levadas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Municipal de Juara com fraturas de diferentes graus.

Ainda segundo a Polícia Civil, a estrutura que causou a queda era de concreto e fazia parte da arquibancada esquerda da Arena. Veja vídeo de momentos após o desabamento: