Tumor de cerca de 5 kg é retirado de mulher em cirurgia de emergência

Paciente registrou um aumento do volume abdominal em abril deste ano e foi encaminhada com urgência para internação

Um tumor de, aproximadamente, 5 kg foi retirado de uma mulher de 56 anos em uma cirurgia de emergência realizada no Hospital 9 de Julho, no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com informações do jornal O Globo, a mulher apresentou um aumento do volume abdominal em abril deste ano. Após buscar atendimento em um posto de saúde, a paciente foi orientada a ir em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com urgência para internação.

No hospital, a paciente teria relatado que o intestino não estava funcionando por conta da massa observada no exame de tomografia realizado.

A cirurgia ocorreu no dia 31 de julho e, segundo o cirurgião oncológico Bruno Marcelino, a paciente foi "submetida a ooforectomia em caráter de urgência" devido à obstrução intestinal. O procedimento consiste na remoção de um ou dos dois ovários.

A paciente recebeu alta e está em boas condições. Agora, a mulher deverá passar por quimioterapia antes de completar o tratamento cirúrgico.