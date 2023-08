Padre Airton e funcionários viram réus e serão julgados por crimes sexuais

Além de Silvia, outras pessoas relataram terem sido vítimas do padre . Uma mulher, que não quis ser identificada, também afirmou que foi abusada sexualmente pelo sacerdote em uma casa de taipa na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco. O lugar é o mesmo onde a primeira vítima apontou ter sido estuprada.

As denúncias contra Airton Freire vieram a público em maio deste ano após a personal stylist Silvia Tavares relatar que, em agosto de 2022, foi estuprada por um dos funcionários do padre.

De acordo com o g1 Pernambuco, além do padre, as outras pessoas denunciadas são: Landelino Rodrigues da Costa Filho, que foi preso na cidade de Garanhuns; Jailson Leonardo da Silva, que está foragido; e um motorista indicado por falso testemunho, que não teve nome divulgado, pois não há mandado de prisão contra ele.

O padre Airton Freire e os funcionários do religioso viraram réus e serão julgados. O Tribunal de Justiça de Pernambuco recebeu do Ministério Público duas denúncias de estupro e outros crimes sexuais . Há, pelo menos, cinco acusações de abuso sendo investigadas pela Polícia Civil.

Um homem, que trabalhava para o religioso e também não quis se identificar, contou ao programa Fantástico que acredita ter sido dopado e abusado após beber uma garrafa de água e só acordar horas depois.

A defesa do padre nega as acusações. Desde julho deste ano, o religioso está preso preventivamente e foi internado em um hospital no município de Arcoverde com princípio de acidente vascular cerebral (AVC).