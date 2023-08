Motorista resgata e adota gato abandonado, e felino vira companheiro de viagem; veja vídeo

Gatinho abandonado é adotado por caminhoneiro Crédito: Reprodução / Tiktok

A ação de um motorista de caminhão, que resgatou um gatinho abandonado e o tornou companheiro de viagem está viralizando nas redes sociais. O vídeo foi publicado no TikTok pela filha do motorista e fez com que o gato Charlie, apelidado de Charlie Caminhoneiro, ganhasse o carinho das redes sociais. "E meu pai que resgatou um gato de rua para viajar com ele de caminhão", escreveu a filha, identificada apenas como Lin. Segundo ela, o pai acorda o 'copiloto especial' todos os dias para fazer companhia durante a viagem. Mesmo com o pouco espaço, o gatinho Charlie se conforta entre os bancos e o motorista, com direito a muitas fotos e carinho. "Ele [pai] deu o nome de Charlie, comprou uma caixinha de areia, ração e pote e é sobre isso". Veja vídeo do gato dentro do caminhão A publicação original do vídeo acumula mais de 590 mil visualizações, além das reproduções dos vídeos em outras redes. Charlie, o gatinho caminhoneiro, participa de outros vídeos da família fora do caminhão e, apesar da expressão séria, acumula fãs e carinho de seguidores. "Gato caminhoneiro tudo que eu precisava assistir", escreveu um usuário.