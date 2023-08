França despacha Marrocos e pega Austrália nas quartas da Copa Feminina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na conclusão das oitavas de final da Copa do Mundo feminina de futebol, a França não teve problemas para golear Marrocos por 4 a 0, nesta terça-feira (8), em Adelaide (Austrália) e avançar às quartas de final da competição. O próximo compromisso promete ser bem mais complicado: no sábado (12), as europeias encaram as anfitriãs australianas, em Brisbane. As francesas tentarão igualar sua melhor campanha, em 2011, quando chegaram às semifinais e posteriormente terminaram em quarto.