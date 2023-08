Estudante brasileiro morre na guerra da Ucrânia

A informação foi confirmada aos familiares do jovem Antônio Hashitani, de 25 anos, por meio de um telefonema do Itamaraty

Um estudante paranaense de 25 anos, faleceu em um combate na cidade ucraniana de Bakhmut. Antônio Hashitani atuava como voluntário de um grupo paramilitar na guerra entre Rússia e Ucrânia que já dura mais de um ano.

Segundo o portal G1, a informação chegou aos familiares de Antônio por meio de um telefonema do Itamaraty para o irmão do jovem nesta segunda-feira, 7, porém estima-se que a morte tenha acontecido entre os dias 2 e 3 de agosto.

Informaram ainda que a embaixada brasileira se responsabilizará pelo atestado de óbito e pelo translado do corpo para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o comunicado veio de autoridades ucranianas e que está prestando o auxílio para os familiares do jovem.

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), instituição onde Antônio cursava medicina em Curitiba, lamentou seu falecimento. “A PUCPR expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos de Antonio Hashitani, estudante de medicina da PUCPR que lutou no exército da Ucrânia e faleceu em combate na região da cidade de Bakhmut, na última quarta-feira (02). Estendemos nossos sentimentos e forças ao povo ucraniano diante do quadro de violência e guerra que enfrentam”, dizia a nota.