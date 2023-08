Acidente com helicóptero da Marinha deixa dois mortos e seis feridos em Goiás

Um helicóptero da Marinha do Brasil caiu na área militar do município de Formosa, em Goiás, na tarde desta terça-feira, 8. O acidente vitimou dois militares e as outras seis pessoas que estavam no helicóptero ficaram feridas.

Em nota aos meios de comunicação, a Marinha do Brasil confirmou em nota a ocorrência do acidente e que o mesmo aconteceu com uma nave de modelo UH-1 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral em meio a uma ação operativa na região.

Ainda na nota, a MB disse que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou a apuração para descobrir os motivos e as circunstâncias que teriam levado a ocorrência do fato.

Veja a nota na íntegra:

“A Marinha do Brasil (MB) informa a ocorrência, na tarde desta terça-feira (08/08), de um

acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO).

Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois

militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Brasília. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente.