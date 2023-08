Cantora brasileira condenada por tráfico nos EUA volta ao Brasil

Reisla Regina, de 35 anos, havia fugido para os EUA em 2019, ignorou o vencimento do passaporte e passou mais quatro anos no país. A Justiça brasileira expediu mandado de prisão, e ela volta ao território nacional

A cantora brasileira Reisla Regina Silva da Vitória, 35, presa em flagrante em Medford, Massachusetts (EUA), por agentes do grupo de Operações de Execução e Remoção (ERO, na sigla em inglês), em 26 de julho deste ano, possui uma audiência marcada para o dia 10 de agosto na Justiça americana. A expectativa é de que, na ocasião, seja agendada a data da extradição. As informações foram concedidas pelo advogado dela, Isaac de Moura Florêncio, ao g1 Bauru e Marília.

O advogado pontuou que, ao chegar ao Brasil, Reisla deve ficar sob custódia da Polícia Federal (PF) até que a 3ª Vara Criminal defina onde ela deve cumprir a pena em regime semiaberto. Ela havia sido condenada a cinco anos e dez meses por tráfico de drogas, em fevereiro de 2022.

Reisla Regina viajou aos Estados Unidos em março de 2020, entrando legalmente no país com visto de turista enquanto aguardava recurso em segunda instância da Justiça brasileira. Ela foi autorizada a permanecer até setembro do respectivo ano. No entanto, mesmo depois de expirar o prazo do visto de visitante, Reisla permaneceu, onde mantinha uma rotina de apresentações musicais.

Em dezembro de 2022, a Justiça brasileira expediu mandado de prisão contra a acusada e, no dia 18 de julho, as autoridades notificaram o ERO Boston de que ela estava em Massachusetts.



Segundo a polícia norte-americana, não há registro dela saindo ou entrando novamente nos Estados Unidos.



Os agentes do ERO a identificaram como "fugitiva estrangeira". Para tanto, Reisla chegou a ter o nome inserido na lista de procurados da Interpol (The International Criminal Police Organization), pois a artista mudou de país quando havia sido condenada em primeira instância e aguardava o resultado de um recurso.