Austrália faz 2 a 0 na Dinamarca e avança às quartas da Copa Feminina

Another memorable night in Sydney!

A Austrália, dona da casa, segue dando motivos para encher a torcida de esperança na Copa do Mundo de futebol feminino. Nesta segunda (7), em Sydney, as Matildas foram cirúrgicas e bateram a Dinamarca por 2 a 0, avançando para as quartas de final da competição, onde esperam por França ou Marrocos. Foord e Raso marcaram os gols da partida. De quebra, a seleção co-anfitriã (junto com a Nova Zelândia, já eliminada) ainda teve a estreia de sua principal estrela, Sam Kerr, que não havia atuado até então por conta de uma lesão na panturrilha.