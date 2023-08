Hoje é Dia: 200 anos de Gonçalves Dias, o poeta indianista

Nascimento do Hip Hop (50 anos) - data considerada pela festa de aniversário em que Clive Campbell, conhecido como DJ Kool Kerc, tocou utilizando dois discos iguais em dois aparelhos, simultaneamente, para estender as partes rítmicas sem letra das músicas. Esse movimento ficou conhecido como "break beat"

Dia da Televisão - Data criada pelo papa Pio XII em 1958 em homenagem à Santa Clara de Assis

Dia do Pendura - a data faz referência à lei promulgada em 11/08/1827, que criou os primeiros cursos de ciências jurídicas no país. É comemorada por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes e mandam "pendurar" a conta do consumo; tradição que tem suas raizes no 1o Império do Brasil, época em que os proprietários de estabelecimentos alimentícios terminavam por convidar os Advogados e Acadêmicos de Direito para comemorarem a data em seus bares e restaurantes