Liberação da cannabis no Uruguai manteve privilégios e exclusões

“Uma coisa que a gente aprende que precisa ser feita no Brasil é ouvir todos os interessados. Não adianta ouvir só os empresários e os consumidores de classe média, quando grande parte do varejo de drogas do Brasil está na mão de pessoas nas favelas e periferias. Essas pessoas têm que ser ouvidas para que, no dia seguinte de uma legalização, elas estejam empregadas, e não no mercado clandestino. Essa falha do Uruguai serve como alerta”.

O jurista avalia que o Congresso do Brasil não tem sido um ambiente propício a avanços na política de drogas, embora debates sobre o tema tenham acontecido lá. No âmbito do Judiciário, porém, o julgamento da descriminalização da posse para uso pessoal no Supremo Tribunal Federal é apenas um dos processos que podem flexibilizar o acesso à cannabis no Brasil.

“Temos um julgamento sobre a produção da cannabis medicinal em solo brasileiro, também no STF. Temos milhares de habeas corpus no Brasil, mais de 3,5 mil decisões judiciais favoráveis para que pessoas produzam cannabis em casa sem ser criminalizadas. Temos, no STJ [Superior Tribunal de Justiça], uma ação que vai reunir o julgamento de todas as ações de interesse empresarial no cultivo de cannabis no Brasil. O Judiciário está se mostrando um campo fértil de mudança. Tem sido o poder da República mais sensível ao fato social”.

Marcha das Favelas no Brasil

Levar esse debate para dentro das comunidades do Rio de Janeiro tem sido o ativismo de Felipe Gomes, organizador da Marcha das Favelas pela Legalização das Drogas, que já aconteceu em duas favelas cariocas. Gomes vê a experiência do Uruguai como uma abertura importante para toda a América Latina, mas defende que a legalização da maconha no Brasil precisaria ser uma política que leve em consideração uma reparação histórica às comunidades que foram afetadas pela guerra ao tráfico.

“Seria muito interessante se a gente conseguisse trabalhar com quem já está no mercado, para gerar marcas nacionais. É um viés que pode criar renda para as áreas mais pobres e que mais sofrem com a proibição”, afirma ele, que relata dificuldades em levar a discussão para as comunidades. “A gente tenta criar esse processo e é muito complicado por não ter um aval do Estado para trabalhar sobre o tema. Você pode ser visto como um traficante só por levar o debate para a comunidade.”

Para que os moradores de favela possam ser incluídos em um mercado da cannabis, ele defende que cursos profissionalizantes, seminários e outras formas de capacitação gratuita façam com que essa seja uma forma de gerar empregos e empreendimentos para essa população.

“Para que a gente não vire só uma mão de obra barata, a gente tem que ter meios do Estado para promover pequenos empreendedores de cannabis”, avalia, defendendo ainda uma revisão de condenações por tráfico de drogas a partir do momento que haja uma legalização. “Seria muito injusto ter um canadense aqui plantando uma tonelada de maconha, e um cara da favela preso com uma maconha de dez como traficante. Toda essa reavaliação terá que ser feita”.