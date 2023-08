Grupo Arco-Íris recebe certificado por promover memória social LGBTI+

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, que completou 30 anos neste ano, foi certificado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibam) como ponto de memória social. O reconhecimento é dado a entidades ou coletivos de todo o país que desenvolvam projetos de promoção do patrimônio material e imaterial da comunidade em que estão inseridos.

O grupo vem trabalhando há mais de uma década na preservação da memória social LGBTI+ brasileira. O trabalho de identificação e registro do acervo é feito desde 2010. O Centro de Memória foi criado em 2018 e, dois anos depois, surgiu o projeto para transformá-lo em um museu. No início de 2023, o projeto foi aprovado, e o lançamento oficial do Museu Movimento LGBTI+ está previsto para setembro. As duas primeiras exposições serão uma sobre as trajetórias do Movimento LGBTI+ e outra, itinerante, sobre as edições das pParadas do Orgulho LGBTI+ do Rio desde 1995.

A mostra itinerante ficará oito meses circulando pelo Rio de Janeiro em diferentes instituições de cultura e museus. Entre os pontos mais conhecidos estão o Museu da República, no Palácio do Catete, e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. A ideia é apresentar o acervo do Museu Movimento LGBTI+ para diferentes públicos e ampliar o alcance social dessas memórias.

“Existe uma visão tradicional de museu como algo estático, em que as pessoas tem que ir atrás dele. Nós dialogamos muito com a ideia de que o museu precisa ser um organismo vivo, que produz pesquisa, faz campanhas com o acervo e constrói exposições. Um lugar que chama, por meio de várias linguagens, a comunidade para acessar informações do campo da memória e da história”, explicou Claudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+. “O trabalho de exposição não pode ficar restrito a um espaço pequeno da comunidade, precisa falar para a sociedade como um todo. É preciso que todos acessem e compreendam nossas narrativas e processos de resistência. Que vejam como nenhuma das nossas conquistas foi dada. Tudo foi realmente obtido através de muitas lutas.”

A sede oficial do Museu Movimento LGBTI+ é a sede do Grupo Arco-Íris, no centro do Rio de Janeiro. A iniciativa conta com a parceria do Grupo de Estudo Museologia Experimental e Imagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), do Centro de Memórias do Ativismo João Antônio Mascarenhas da Universidade Federal de Pelotas e da Empresa de Museologia Musas.