Festival de robótica reúne estudantes até este sábado no Rio

A Marina da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro, recebe até este sábado (5) o Festival de Robótica Off Season. A competição de tecnologia e engenharia começou nesta quinta-feira (3), com a participação de 800 estudantes de ensino médio de escolas públicas, particulares e do Serviço Social da Indústria (SESI) de 23 estados e do Distrito Federal. A entrada é gratuita.

O torneio é dividido em três modalidades, que envolvem robôs de até 56kg e 2 metros de altura, além de réplicas em miniaturas de carros de Fórmula 1. Os estudantes competem em equipes e têm alguns meses para se preparar para os desafios na pista e nas arenas.