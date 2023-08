Bucchianeri participa de última de sessão como ministra do TSE

A ministra substituta Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), participou hoje (3) de sua última sessão plenária na corte, após do fim de seu biênio no cargo.

A magistrada abriu mão de ser reconduzida para um novo biênio como substituta. A decisão foi tomada depois de ter ficado de fora de uma lista quádrupla encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o preenchimento de duas vagas como titular do TSE.

À época, foram nomeados como efetivos do TSE os ministros André Tavares e Floriano Marques, cujos votos tem se demonstrado alinhados à posição do presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Bucchianeri, por sua vez, divergiu do magistrado em julgamentos relativos às Eleições 2022.

Nesta quinta-feira (3), Moraes prestou homenagem a Bucchianeri, destacando que ela foi a primeira mulher a se tornar responsável pelos julgamentos sobre Propaganda Eleitoral, cargo que ocupou no pleito de 2022, além de ter sido a segunda mulher a integrar o TSE, em 91 anos, na cadeira reservada a juristas.

Agora, caberá à presidência do TSE encaminhar ofício ao Supremo, para que o plenário daquela corte encaminhe nova lista tríplice a Lula, para o preenchimento da vaga de ministro substituto aberta na classe de juristas.