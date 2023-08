Bicampeã, Alemanha é eliminada da Copa ao empatar com sul-coreanas

A Alemanha, bicampeã mundial (2003 e 2007) e vice-campeã europeia, caiu pela primeira vez na história na fase de grupos da Copa do Mundo feminina de futebol. Nesta quinta-feira (3), a equipe europeia, que dependia de uma vitória para avançar no Grupo H, acabou empatando 1 a 1 com a Coreia do Sul, lanterna da chave, no estádio de Brisbane (Austrália). Cho So-hyun abriu o placar para as asiiáticas aos cinco minutos, e Alexandra Popp igualou aos 41.O resultado no outro duelo da chave foi decisivo para a eliminação das alemães: o Marrocos, que começou a rodada em terceiro lugar no grupo, bateu a líder Colômbia por 1 a 0, com gol de Lahmari, e assegurou a classificação na segunda posição da chave. As colombianas avançaram em primeiro lugar e serão as únicas sul-americanas no mata-mata.

As duas equipes jogam as oitavas na próxima terça-feira (8), na Austrália. A Colômbia encara a Jamaica, que eliminou o Brasil, às 5h (horário de Brasília), em Melbourne. Já o Marrocos entra em campo contra a França, às 8h, em Adelaide.