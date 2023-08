Farmácias podem ofertar exames com testagem em etapa única a partir de agosto

A partir de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que entrou em vigor nessa terça-feira, 1º, pelo menos 47 exames de análises clínicas (EAC), dentre eles testes de HIV, dengue, hepatite, colesterol e malária, agora podem ser feitos em farmácias.



A resolução - RDC 786/2023 foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio deste ano e substitui a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 302/2005, levando em conta a evolução do setor de diagnósticos.

Não há um número fixo de exames que passam a ser permitidos em farmácias, sendo todos aqueles que fazem a testagem em etapa única, quando a amostra biológica não precisa ser processada em fase posterior. Os testes deverão ser realizados por profissionais farmacêuticos.

Com isso, farmácias no Brasil já podem ofertar testes de etapa única. Entretanto, a norma define que, para os estabelecimentos, a realização dos exames é opcional. As farmácias que passarem a ofertar os exames devem inserir o serviço em sua licença sanitária.

Segundo o presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, Flávio Timbó, esses testes ainda não estão disponíveis nas farmácias cearenses, mas alguns estabelecimentos que já possuíam sala de assistência farmacêutica começaram a adquirir os exames e devem disponibilizá-los gradualmente.

De acordo com Timbó, algumas empresas devem realizar pesquisas para identificar a demanda pelos exames, uma vez que a adequação é cara. “O que se propõe é fazer as coisas com responsabilidade, com tranquilidade, dando a mais irrestrita observância aos regramentos ditados pelo Ministério da Saúde Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, afirma.

A resolução também estabelece que as farmácias não podem receber material coletado por outros estabelecimentos ou pela própria pessoa. Assim, cada estabelecimento precisa ter os equipamentos e tecnologias necessárias para realizar os exames. Timbó ressalta, ainda, que em países europeus e nos Estados Unidos, esses exames também são aplicados em farmácias.

Esses testes, segundo a Anvisa, não devem diagnosticar, mas servir para triagem e apoio ao diagnóstico. Resultados que demonstrem a presença de doenças de notificação compulsória serão notificados ao Ministério da Saúde.

Timbó afirma que a medida não deve trazer prejuízo para os laboratórios de análise clínica. Além disso, qualquer prescrição médica continua a cargo de profissionais da Medicina, cabendo aos farmacêuticos somente dispensar medicamentos isentos de prescrição.

Para ele, a medida tem como objetivo a redemocratização do acesso a esses exames e veio diante da experiência vivida em meio à pandemia de Covid-19 que demonstrou a necessidade de usar a capilaridade desses estabelecimentos.

“A Covid foi muito triste, mas ela trouxe análise de certos protocolos e verificou-se a importância de usar o varejo farmacêutico, que tem 90 mil lojas no Brasil inteiro, com uma capilaridade enorme”, coloca. Ele relata que a disponibilização de testes para Covid-19 em farmácias desafogou a demanda nas redes pública e privada de saúde.

Timbó acredita que esses exames possam também ser subsidiados pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), que disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, asma e hipertensão.

“A gente vê com uma grande expectativa de melhorar o acesso da população a certos exames de uma forma mais rápida, confiável, com preços módicos de forma a ajudar todo esse sistema”, diz Timbó.