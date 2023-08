Em São Paulo, mulheres arrastam suspeito de importunação sexual até unidade de polícia

Um homem que supostamente havia importunado sexualmente uma mulher em um ônibus na cidade de São Paulo foi agredido e arrastado até uma base da Polícia Militar na cidade. O suspeito teria mostrado o seu pênis durante a viagem — logo depois do ato, ele recebeu socos e chutes de três mulheres. O episódio aconteceu na segunda-feira, 1º.

Ao O Globo, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que agentes da PM apontaram para a necessidade de registro acerca do ocorrido na delegacia. No entanto, as mulheres alegaram outros compromissos e não deram início ao ato — como consequência, todos os envolvidos foram liberados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também ao jornal, a SPTrans — responsável por gerir o trânsito na cidade — pontua que o motorista do coletivo conduziu o veículo à unidade policial mais próxima, conforme protocolo estabelecido. A companhia ainda diz lamentar o ocorrido.