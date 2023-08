6 lançamentos imperdíveis no GloboPlay entre os dias 01 e 06 de agosto

O GloboPlay revelou a lista completa com as estreias previstas para a primeira semana do mês de agosto. Entre os destaques da programação, estão as produções turcas e mexicanas, favoritas entre o público, e a sequência do documentário “Xuxa”, sucesso produzido originalmente pela plataforma de streaming.

No final de semana, o entretenimento fica por conta dos filmes “Maior que o Mundo”, ideal para os amantes do gênero comédia/drama, e o clássico “O Pequeno Príncipe”, um emocionante longa infantil de aventura. A seguir, confira mais informações sobre essas e outras produções!

Novela “A Candidata” (Imagem: Reprodução digital | Televisa)

Uma telenovela mexicana criada por Giselle González e produzida pela Televisa, a produção é uma das grandes apostas do Globoplay e tem feito sucesso entre o público. A trama conta a história de Regina Bárcenas (Silvia Navarro), uma senadora que defende com unhas e dentes as minorias e, após um assassinato, decide se candidatar à presidência.

No entanto, o problema é que o seu adversário é Alonso San Román (Rafael Sánchez-Navarro), seu marido e governador da cidade. Ele decide se reunir com Cecilia Aguilar (Susana González), responsável pela imprensa do gabinete do governo e meia-irmã desconhecida de Regina, para conquistar o cargo. A situação pode piorar ainda mais quando a protagonista descobrir as verdadeiras intenções de Cecília, que está determinada a seduzir o marido da irmã e destruí-la.

2. La Brea – episódios 1 e 2 (02/08)