Jogos Mundiais Universitários - Dia 9: Brasil na final do trampolim

País conquista 2º bronze no judô

Exatamente ao lado das piscinas do Jianyang Cultural and Sports Centre fica o Judô. Assim que a disputa dos saltos terminou, partimos direto para o tatame, a tempo de ver a equipe feminina de judô do Brasil com: Thayná Lemos, Shirlen Nascimento, Luana Costa, Maria Paula Lizardo, Agatha Silva, Millena Silva e Taina Oliveira.

Logo na primeira rodada, 3 a 0 em cima da Índia. Nas quartas de final, nono 3 a 0, sobre o Uzbequistão. A busca pelo ouro terminou na derrota por 3 a 1 contra a Alemanha e então o Brasil foi para luta pelo bronze contra a Holanda, que veio da repescagem.

As brasileiras foram perfeitas nas três primeiras lutas e garantiram o pódio. Foi a segunda medalha do Judô em Chengdu, as duas de bronze.

Natação estreia com duas pratas Já no primeiro dia de provas da natação, o Brasil fez bonito. Eduardo Moraes levou a prata nos 400m livre, mesma medalha do revezamento 4x100m livre masculino, com Pedro Spajari, Breno Correia, Lucas Peixoto e Vinícius Assunção. Os Jogos Mundiais Universitários têm transmissão ao vivo gratuita na internet. Confira o cronograma completo das competições. A delegação brasileira está em Chengdu com 150 atletas de 11 das 18 modalidades em disputa no evento: saltos ornamentais, badminton, tênis de mesa, taekwondo, kung fu (a arte marcial é denominada de wushu na China), basquete, natação, atletismo, judô, tênis e voleibol. * Maurício Costa viajou como integrante da delegação da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). A entidade convidou a EBC para participar da cobertura durante os 17 dias de competição em Chengdu. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

